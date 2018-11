Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag, 6.11., in Berlin

Frau nach Unfall eingeklemmt im Pkw zurückgelassen: Gegen 0.00 Uhr hat es in Schöneberg an der Kreuzung Martin-Luther-Straße Ecke Fritz-Elsas-Straße einen Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Mazda gegeben. Durch den Zusammenprall krachte die Frau mit ihrem Mazda gegen eine Hauswand und wurde dadurch im Wagen eingeklemmt. Laut Zeugenaussagen sind zwei Männer aus dem Audi nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet, ohne der verletzten Frau Hilfe zu leisten. Die anschließende Befreiung des Unfallopfers durch die Feuerwehr soll laut ersten Informationen rund eine Stunde in Anspruch genommen haben. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen hat die Polizei übernommen.

Razzien gegen Schleuserbande: Bei einem Großeinsatz gegen eine mutmaßliche Schleuserbande hat die Bundespolizei am Dienstag 47 Wohnungen in drei Bundesländern durchsucht. Es gab vier Festnahmen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vorgeworfen werde den Festgenommenen, in bislang etwa 200 ermittelten Fällen Scheinehen arrangiert zu haben. Mehr als 570 Beamte waren an dem Einsatz beteiligt. Der überwiegende Teil der durchsuchten Wohnungen befinde sich in Berlin, hieß es. Aber auch in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen seien Privatwohnungen durchsucht worden.

S3: Von 4 bis 16 Uhr nicht zw. Karlshorst und Spandau. Zwischen Karlshorst und Ostkreuz Ersatzverkehr mit Bussen. Fahrgäste zwischen Ostkreuz und Spandau können die Züge der verlängerten S-Bahn-Linie S75 nutzen.

A 100: Der Tunnel Ortsteil Britz ist zwischen 21 und 5 Uhr in Fahrtrichtung Schönefeld gesperrt. Umleitung via Gradestraße und Blaschkoallee zur AS Späthstraße an der A 113.

Kreuzberg: Die Großbeerenbrücke ist ab 6 Uhr bis Mittwoch, 17 Uhr, zwischen Hallesches Ufer und Tempelhofer Ufer gesperrt, für den Fuß- und Radverkehr jedoch nicht.

Kreuzberg (2): Ab 6 Uhr bis Mittwoch, 22 Uhr, auf der Wilhelmstr. Richtung Mehringdamm nur ein Fahrstreifen an der Kreuzung Stresemannstraße.

Prenzlauer Berg: Ab 22 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr, auf der Straße Am Friedrichshain Richtung Prenzlauer Berg in Höhe Greifswalder Straße nur ein Fahrstreifen. Nur Linksabbiegen in die Otto-Braun-Straße möglich!

Tiergarten: Bis Ende November sind am Lützowplatz Richtung An der Urania zw. Lützowufer und Wichmannstr. zwei Fahrstreifen gesperrt.

Heiligensee: Bis Ende April 2019 ist die Schulzendorfer Straße Richtung Alt-Heiligensee vor der Hennigsdorfer Straße/Heiligenseestraße aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt.

Nach Auflösung von Nebel am Morgen setzt sich später dann vielfach die Sonne durch. Tageshöchstwerte von 16 bis 18 Grad.

