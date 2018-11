Berlin Reinickendorf: Fleischer erschlägt Wildschwein - Zeuge ruft die Polizei

Berlin. Das ist nichts für schwache Nerven! Ein Zeuge hat am Sonntagabend auf einem Supermarktparkplatz in Reinickendorf eine schaurige Beobachtung gemacht.

Der Zeuge sah, wie ein Mann einem Wildschwein den Kopf mit einem Beil abtrennte. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei.

Die Beamten kamen gegen 22.40 Uhr zum Ort des Geschehens und trafen nahe dem Tegeler Forst auf eine 75-jährige Frau. Sie wartete im geparkten Auto auf ihren Mann, der gleich von der Arbeit kommen sollte.

Doch ihr Mann war gar nicht auf der Arbeit. Es stellte sich heraus, dass ihr Mann, ein 80-jähriger Fleischer, gerade dabei war, das Wildschwein auszunehmen, das er zuvor mit dem Beil erschlagen hatte.

Wenn Sie nicht wissen möchten, was ein 80-jähriger Fleischer letzte Nacht auf einem Parkplatz in #Reinickendorf mit einem Beil angestellt hat, klicken Sie bitte *nicht* hier: https://t.co/t4otHnv9sF

^tsm pic.twitter.com/Xy7tKsCAmk — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 5, 2018

Verwertbare Eingeweide und einige größere Stücken Fleisch lagen bereits in einer Kiste. Die Schlachtutensilien lagen daneben.

Die Polizei fand den Tatverdächtigen versteckt in einem Gebüsch an der Karolinenstraße.

Der Mann gesteht die Tat

Der 80-Jährige Fleischer gab zu, das zutrauliche Tier mit einem Beil erschlagen zu haben, um es zu schlachten, auszunehmen und das gute Fleisch zu essen. Er könne es sich sonst einfach nicht leisten.

Die Kadaverteile wurden an den Förster übergeben. Es wurde eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei geschrieben. Auf Jagdwilderei steht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Wildschweine immer häufiger in Wohngebieten

In den Wohngebieten am Berliner Stadtrand werden oft Wildschweine in Parks, Gärten, auf Straßen und Spielplätzen gesehen. Es treiben sich so viele Tiere außerhalb der Wälder herum, dass sie besonders von Gartenbesitzern als Plage empfunden werden.

Wegen der milden Winter und dem großen Futterangebot auf Raps- und Maisfeldern vermehren sich die Wildschweine stärker als früher. Obwohl Jäger immer mehr von ihnen schießen, wächst ihr Bestand.

Mehr Polizeiberichte:

Zwei Männer in ihren Autos verbrannt - erste Erkenntnisse

Unfall mit Polizeiauto: Vier verletzte Menschen

Drei mutmaßliche Autodiebe in Pankow festgenommen

( BM, dpa )