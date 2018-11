Berlin. Zivilfahnder haben in der Nacht zu Montag drei mutmaßliche Autodiebe in Pankow festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Beamten gegen 2.20 Uhr an der Klemkestraße in Niederschönhausen zwei Autos mit auffälliger Fahrweise. Der Seat und der Toyota fuhren langsam dicht beieinander. Außerdem war bei dem Toyota das Licht ausgeschaltet.

In der Granitzstraße kontrollierten die Beamten beide Fahrzeuge und stellten fest, dass der 41-jährige Fahrer des Toyota Handschuhe trug und ein hinteres Dreieckfenster eingeschlagen war. Die Fahnder nahmen den Fahrer und seine mutmaßlichen Komplizen in dem Seat, zwei Männer im Alter von 36 und 42 Jahren, fest und übergaben das Trio der Kriminalpolizei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Toyota in der Nacht in der Togostraße in Wedding gestohlen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

