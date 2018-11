Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag, 5.11., in Berlin

Unfall in Hermsdorf - Radfahrerin lebensbedrohlich verletzt: Bei einem Verkehrsunfall in Hermsdorf am Sonntagabend ist eine 54 Jahre alte Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 19.10 Uhr auf dem Falkentaler Steig in Richtung Hohenzollernstraße unterwegs, als sie von einem 89 Jahre alten Autofahrer überholt wurde. Dabei stürzte die 54-Jährige. Anschließend streifte der Autofahrer ein parkendes Auto und schob ein weiteres gegen einen Baum. Passanten kümmerten sich zunächst um die Radfahrerin. Rettungskräfte brachten sie später mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Auto und Fahrrad wurden von den Polizisten beschlagnahmt. Der genaue Unfallhergang wird nun vom Verkehrsermittlungsdienst untersucht.

Festnahme nach Diebstahl eines Motorrollers: Ein Polizist außer Dienst bemerkte am Sonntagabend in Neukölln zwei Jugendliche auf einem Motorroller, die ohne Helme auf dem Gehweg fuhren. Er versuchte sie gegen 22 Uhr in der Oderstraße anzuhalten. Als ihm das nicht gelang, alarmierte er die Polizei. Die Einsatzkräfte verfolgten die beiden mutmaßlichen Diebe bis in die Biebricher Straße. Dort ließen sie den Motorroller mit laufendem Motor liegen und flüchteten, wurden aber wenig später unter einem geparkten Transporter entdeckt und festgenommen. Der Motorroller konnte dem Bestohlenen zurückgegeben werden. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden erkennungsdienstlich behandelt und danach ihren Eltern übergeben. Sie haben sich nun wegen schweren Diebstahls zu verantworten.

Mehrere Müllcontainer bei Feuer zerstört: Bei Bränden an zwei verschiedenen Orten in Friedrichsfelde wurden in der Nacht zu Montag mehrere Müllcontainer und ein Müllhaus zerstört. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 2.20 Uhr von einer Zeugin zu brennenden Müllcontainern in der Gensinger Straße gerufen. Die Müllcontainer brannten komplett ab. Das Müllhaus selbst wurde stark beschädigt. Ein in der Nähe stehendes Auto als auch die Jalousie einer Erdgeschoßwohnung wurden durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Zeitgleich gab es in unmittelbarer Nähe einen weiteren brennenden Müllcontainer in einem Müllhaus, auch hier löschte die Feuerwehr. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

Linie 68: Ab Betriebsbeginn verkehrt wegen Gleisbauarbeiten ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen S-Bahnhof Köpenick und Alt-Schmöckwitz. Zwischen S-Bahnhof Grünau und Strandbad Grünau wird ein Shuttlebus fahren. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am 3. Dezember 2018 beendet sein.

Staustellen

Reinickendorf: Ab 7 Uhr steht wegen einer neuen Baustelle auf der Scharnweberstraße in Richtung Tegel zwischen General-Barby-Straße und General-Woyna-Straße bis Anfang Dezember nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Prenzlauer Berg: Ab etwa 7 Uhr ist die Danziger Straße in Richtung Schönhauser Allee in Höhe Arnswalder Platz bis vsl. 19. November 2018 wegen Bauarbeiten auf einen Fahrstreifen verengt.

A100: Der Tunnel Ortsteil Britz ist zwischen 21 und 5 Uhr in Richtung Schönefeld gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Wedding: Zwischen 9 bis 15 Uhr ist ein Fahrstreifen auf der Sellerstr. in Richtung Müllerstr. in Höhe Bayer gesperrt.

Wetter:

Nach der Auflösung des Morgennebels scheint die Sonne. Nur harmlose Wolkenfelder ziehen vorüber, und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen bei längerem Sonnenschein 18 Grad.

