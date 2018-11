Die Frau kam mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in eine Klinik

Die 54-Jährige stürzte am Sonntagabend, als sie von einem 89 Jahre alten Autofahrer überholt wurde.

Falkentaler Steig Unfall in Hermsdorf: Radfahrerin lebensbedrohlich verletzt

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Hermsdorf am Sonntagabend ist eine 54 Jahre alte Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 19.10 Uhr auf dem Falkentaler Steig in Richtung Hohenzollernstraße unterwegs, als sie von einem 89 Jahre alten Autofahrer überholt wurde. Dabei stürzte die 54-Jährige. Anschließend streifte der Autofahrer ein parkendes Auto und schob ein weiteres gegen einen Baum.

Passanten kümmerten sich zunächst um die Radfahrerin. Rettungskräfte brachten sie später mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Auto und Fahrrad wurden von den Polizisten beschlagnahmt. Der genaue Unfallhergang wird nun vom Verkehrsermittlungsdienst untersucht.

