Fahrzeug brennt in Tempelhof auf A100 aus

#Fahrzeugbrand in #Tempelhof #BAB_A100_Abfahrt_Gradestraße

Pkw beim Eintreffen der @Berliner_Fw im Vollbrand. Insassen unverletzt. Brand wurde gelöscht. Aufräumarbeiten dauern an. BAB wird hier längere Zeit gesperrt bleiben. #Estuk und an @polizeiberlin übergeben @VIZ_Berlin pic.twitter.com/TX2PKOBqHo