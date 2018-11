Am frühen Morgen brannte an der Wutzkyallee plötzlich ein Bus der BVG. Fahrgäste waren zum Glück nicht an Bord.

Feuerwehreinsatz Linienbus in Gropiusstadt stand in Flammen

Ein Bus ist am Sonntagmorgen in Gropiusstadt in Flammen aufgegangen. „Es waren keine Fahrgäste an Bord, der Fahrer blieb unverletzt“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Demnach geriet der Bus in der Nähe der Kreuzung Fritz-Erler-Allee, Wutzkyallee/Efeuweg in Brand.

Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 8 Uhr bereits in Flammen. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort, die Kreuzung war am Sonntagmorgen wegen der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Brandursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar. „Es ist ein Linienbus einer Privatfirma“, sagte

In Berlin kommt es immer wieder zu Bränden bei BVG-Bussen. In den vergangenen Jahren hatten Motoren von Bussen vor allem im Sommer mehrfach Feuer gefangen. Laut Angaben der BVG handelt es sich in 89 Prozent der Fälle um Motorbrände. Mittlerweile hat die BVG alle Busse mit Brandmeldeanlagen ausgestattet.

( BM )