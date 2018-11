Hofcafé in Späth’schen Baumschulen durch Feuer beschädigt

Berlin. Bei einem Feuer in den frühen Morgenstunden in Baumschulenweg ist das beliebte Hofcafé in en Späth'schen Baumschulen schwer beschädigt worden. Wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte, brannten die hölzerne Außenfassade sowie Teile des Daches.

Die Feuerwehr rückte mit 34 Kräften an und war etwa zwei Stunden im Einsatz. Die Betreiber des Hofcafés teilten auf ihrer Internsetseite mit, dass das Café „wegen eines erheblichen Brandschadens bis auf Weiteres geschlossen“ bleibt.

( BM )