An der Ottostraße in Moabit brannte es in einem Keller

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend, 3.11., in Berlin

Feuer auf Industriegelände in Lichterfelde: Auf einem Industriegelände an der Wupperstraße ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. „Es brennt in einer Abluftanlage. Auch das Dach ist betroffen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dutzende Löschkräfte machten sich auf den Weg in die Wupperstraße. „Menschen sind nicht in Gefahr“, sagte der Sprecher weiter. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch völlig unklar.

Möbel in Wohnung fangen Feuer: Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einer Wohnung in Rummelsburg verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag sagte. Nach ersten Erkenntnissen fingen am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses Möbel Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.

Feuer in Keller, Rauch zieht in Hausflur: An der Ottostraße in Moabit brannte in der Nacht ein Kellerabteil. Der Rauch breitete sich im Hausflur aus. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr aber niemand.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S3, S5, S7, S75: Bis Dienstag, 1.30 Uhr, nicht zw. Karlshorst und Alexanderplatz sowie Lichtenberg und Alexanderplatz (SEV). Bitte zwischen Wuhletal, Lichtenberg, Frankfurter Allee und Alexanderplatz die U-Bahnlinie U5 nutzen.

Staustellen

Mitte: Die Reinhardtstraße ist von 7 bis 18 Uhr zw. Albrechtstr. und Luisenstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

Mitte: Von 12.30 bis 15.30 Uhr wegen einer Flaggenparade Behinderungen u. a. im Bereich Friedrichstraße, Unter den Linden und Brandenburger Tor.

Friedrichshain: Ab ca. 16.30 Uhr wegen eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz Arena hohes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstr., Warschauer Str., Oberbaumbrücke und Stralauer Allee. Westend: Ab ca. 16.30 Uhr kommt es wegen des Hertha-Spiels im Olympiastadion im Bereich der Heerstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Wetter:

Zunächst ist es verbreitet trübe. Später scheint dann meist die Sonne. Es ziehen aber auch zeitweise Wolkenfelder vorüber. Es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht breiten sich Nebel- und Hochnebelfelder aus.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( seg )