Direkt am Potsdamer Platz ist ein Biker einem Mercedes in die Fahrertür gefahren. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer.

Potsdamer Platz Motorradfahrer kracht in Mercedes und verletzt sich schwer

Berlin. Am Potsdamer Platz in Mitte ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Direkt vor dem Eingang zur U2 prallte der Biker gegen die hintere Fahrerseite eines Mercedes und stürzte.

Der Potsdamer Platz musste Richtung Stresemannstraße voll gesperrt werden. Der Motorradfahrer kam nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt.

