26-Jähriger schlägt junger Frau in S-Bahn ins Gesicht

Berlin. Ein 26 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Mittwoch eine junge Frau in der S-Bahn durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Die Tat ereignete sich kurz vor Mitternacht in der S5 kurz vor dem Halt an der Warschauer Straße, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben von Zeugen schlug der Mann völlig unvermittelt und grundlos zu. Dabei soll auch das Handy der jungen Frau zu Boden gefallen und beschädigt worden sein. Als der Angreifer daraufhin am S-Bahnhof Warschauer Straße ausstieg, folgten ihm die Zeugen und alarmierten die Polizei. Das Opfer der Tat blieb in der Bahn und fuhr weiter. Die Frau soll etwa 20 Jahre alt und um die 1,70 Meter groß sein.

Die Bundespolizei bittet die junge Frau sowie weitere Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 zu melden. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Gegen den bereits polizeibekannen Schläger wurde nach seiner Festnahme ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

( BM )