Polizei-Blog: Betrunkener Fahrraddieb fährt Kinderwagen um

+++ Angetrunkener Fahrraddieb mit Drogen fährt Kinderwagen um +++

Ein angetrunkener Radfahrer hat am Mittwochnachmittag in Wilmersdorf einen Kinderwagen mit einem einjährigen Mädchen zum Umstürzen gebracht.Zeugenangaben zufolge stand gegen 17.20 Uhr eine 26 Jahre alte Mutter mit dem Kinderwagen an der Kreuzung Uhlandstraße Ecke Pariser Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte die Frau die Uhlandstraße überqueren.

Plötzlich fuhr der Radfahrer (25) heran, der auf dem Radschutzstreifen der Uhlandstraße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs war. Er überquerte bei Rot die Kreuzung und stieß gegen den Kinderwagen, der daraufhin umstürzte. Glücklicherweise war das kleine Mädchen angeschnallt, so dass das Kind nicht aus dem Kinderwagen fiel und unverletzt blieb. Der Radfahrer stürzte zu Boden und blieb ebenfalls unverletzt. Herbeigerufene Polizisten stellten bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Die Polizisten brachten den Mann daraufhin zur Blutabnahme.

Als sie ihn durchsuchten, fanden die Beamten ein Tütchen, dessen Inhalt laut Polizei vermutlich Betäubungsmittel sind. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrrad nicht um sein eigenes handelte. Der Mann hatte es offenbar auf einem Gehweg stehen sehen und an sich genommen. Nach der Blutabnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der 26-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

+++ Polizist niedergestochen - Täter noch auf der Flucht +++ Rund eine Woche nach der Messerattacke gegen einen Zivilpolizisten ist der Angreifer noch nicht gefasst. Am Donnerstag bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.

Wer am 24. Oktober zwischen 20.15 und 20.30 Uhr in der Kettinger Straße nahe dem S-Bahnhof Schichauweg gewesen sei und verdächtige Beobachtungen gemacht habe, sollte sich bei der Polizei melden. Gefragt wird auch: Wer hat die eintreffenden Polizeibeamten zu dem verletzten Kollegen geführt? Wem ist eine rennende Person aus Richtung S-Bahnhof kommend aufgefallen?

Der Polizist in Zivil war an dem Abend von einem Fahrraddieb niedergestochen worden. Der 44-Jährige habe inzwischen das Krankenhaus verlassen können und sei auf dem Weg der Genesung, hieß es. Der Verletzte hatte nach dem Angriff operiert werden müssen.

Der Kripo-Beamte war auf dem Heimweg, als er einen Mann bemerkt hatte, der an seinem abgeschlossenen Fahrrad hantierte. Er gab sich als Polizist zu erkennen und wollte den Verdächtigen festnehmen. Daraufhin zog der Unbekannte ein Messer und stach mehrfach zu.

Laut Polizei soll der Verdächtige ein junger Mann sein. Er war demnach dunkel gekleidet, hatte ein südländisches Aussehen und trug eine Nike-Baseballkappe.

