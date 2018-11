Angetrunkener Mann fährt mit gestohlenem Rad Kinderwagen um

Ein angetrunkener Radfahrer hat am Mittwochnachmittag in Wilmersdorf einen Kinderwagen mit einem einjährigen Mädchen zum Umstürzen gebracht.Zeugenangaben zufolge stand gegen 17.20 Uhr eine 26 Jahre alte Mutter mit dem Kinderwagen an der Kreuzung Uhlandstraße Ecke Pariser Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte die Frau die Uhlandstraße überqueren.

Plötzlich fuhr der Radfahrer (25) heran, der auf dem Radschutzstreifen der Uhlandstraße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs war. Er überquerte bei Rot die Kreuzung und stieß gegen den Kinderwagen, der daraufhin umstürzte. Glücklicherweise war das kleine Mädchen angeschnallt, so dass das Kind nicht aus dem Kinderwagen fiel und unverletzt blieb. Der Radfahrer stürzte zu Boden und blieb ebenfalls unverletzt. Herbeigerufene Polizisten stellten bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Die Polizisten brachten den Mann daraufhin zur Blutabnahme.

Als sie ihn durchsuchten, fanden die Beamten ein Tütchen, dessen Inhalt laut Polizei vermutlich Betäubungsmittel sind. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrrad nicht um sein eigenes handelte. Der Mann hatte es offenbar auf einem Gehweg stehen sehen

Vielmehr habe er es auf dem Gehweg stehen sehen und an sich genommen. Nach der Blutentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der 26-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

( BM/seg )