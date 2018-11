Das geschah in der Nacht zu Donnerstag, 1. November, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Mehrere Einsätze zu Halloween: 63 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren sind zu Halloween von der Berliner Polizei kontrolliert worden. Rund 100 waren nach Angaben der Beamten an verschiedenen Aktionen beteiligt. Sie stehen im Verdacht, in Schöneberg unter anderem eine Radfahrerin mit einem Böller beworfen zu haben. Er verfehlte die 64-Jährige am Mittwochabend nur knapp, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau erlitt einen Schock, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Zudem wurden aus mehreren kleinen Grüppchen heraus in der Pallasstraße/Potsdamer Straße ein Bus der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) und weitere Fahrzeuge mit Eiern und Böllern beworfen. Daneben warf in der Goebenstraße Ecke Steinmetzstraße ein maskierter Unbekannter aus einer rund 40-köpfigen Gruppe heraus einen Brandsatz auf ein Polizeiauto. Die mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flasche verfehlte den Wagen. Ein weiterer Brandsatz wurde in der Nähe gefunden. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten stellten Beweismittel wie Sturmhauben und Böller sicher, 85 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die nicht strafmündigen Kinder wurden nach der Polizeikontrolle den Eltern übergeben, die Jugendlichen wieder entlassen. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

Schon an Silvester und Halloween 2017 haben Jugendliche in Berlin-Schöneberg mit Feuerwerkskörpern auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen.

Staustellen

A 10 (Südlicher Berliner Ring): Zwischen der Rastanlage Michendorf und dem Autobahndreieck Nuthetal beginnen die Arbeiten für die Umstellung der Verkehrsführung auf die fertiggestellte nördliche Fahrbahn. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr steht in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

A 100 (Stadtring): Wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Ortsteil Britz werden in Richtung Wedding die Einfahrten Buschkrugallee und Britzer Damm voraussichtlich zwischen 21 und ca. 5 Uhr gesperrt.

Mitte: Am frühen Morgen beginnen Gleisarbeiten an der Kreuzung Otto-Braun-Straße/Mollstraße. Auf der Otto-Braun-Straße stadteinwärts ist es nicht möglich, nach links in die Mollstraße abzubiegen. Auf der Mollstraße in Richtung Torstraße stehen an der Kreuzung von fünf Fahrstreifen nur noch drei zur Verfügung. Für ca. zwei Wochen ist hier mit Stau zu rechnen.

Alt-Hohenschönhausen: Auf dem Weißenseer Weg beginnen am Morgen Fahrbahnsanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Möllendorffstraße. Zwischen Landsberger Allee und Paul-Junius-Straße steht für ca. eine Woche nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Charlottenburg: Die Uhlandstraße ist in Richtung Wilmersdorf zwischen Kurfürstendamm und Lietzenburger Straße gesperrt.

Wetter

Zwischen den Wolken kommt nur hier und da die Sonne zum Vorschein. Es bleibt aber den ganzen Tag über weitgehend trocken, bei bis zu 16 Grad Der Wind weht schwach aus Südost. Am Freitag scheint mal die Sonne, mal überwiegen dichte Wolken. Nur vereinzelt fallen ein paar Regentropfen, dann bei noch bis zu 15 Grad. Am Sonnabend bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Es wurden nur noch bis zu 12 Grad erreicht.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( seg )