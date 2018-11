Berlin-Neukölln Maskierte greifen BVG-Bus mit Steinen an

Aus einer Gruppe von 20 bis 25 teilweise maskierten Personen heraus wurde am Mittwochabend ein BVG-Bus mit mehreren Steinen beworfen und beschädigt. Der Busfahrer (52) befand sich auf einer Betriebsfahrt, er war mit dem Fahrzeug auf der Urbanstraße in Richtung Hermannplatz unterwegs. Kurz vor 21 Uhr warfen die Maskierten mehrere Steine auf den vorbeifahrenden Bus. Der Fahrer erlitt einen leichten Schock und musste stark bremsen. Die Windschutzscheibe und mehrere Seitenscheiben wurden durch die Würfe beschädigt, zwei Steine durchschlugen sogar die Scheiben.

Fahrgäste befanden sich zur Tatzeit nicht im Bus. Die Gruppe flüchtete in Richtung Krankenhaus am Urban. Zwei Jugendliche konnten von herbeigerufenen Polizisten festgehalten und überprüft werden. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Werfer dauern an. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 führt die Ermittlungen.

