Tochter niedergestochen: "Sie benahm sich unsittlich"

Berlin. Nach einer beinahe tödlichen Messerattacke aus mutmaßlich "verletzter Ehre" gegen seine 47-jährige Tochter hat ein Vater vor dem Berliner Landgericht um Verzeihung gebeten. Er habe vor rund sechs Monaten in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Neukölln die Kontrolle über sich verloren und seiner Tochter ein Messer in den Bauch gestochen, erklärte der 75-Jährige am zweiten Prozesstag am Mittwoch. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Dem aus der Türkei stammenden Senior wird versuchter Mord zur Last gelegt.

Der sechsfache Vater erklärte weiter, er bedauere das Geschehen sehr und sei froh, dass seine Tochter noch lebe. Er sei stolz auf seine Kinder und sei sich bewusst, "dass das Leben in Deutschland ein anderes ist als in meiner Heimat".

In den Wochen vor der Tat habe er die 47-Jährige mehrmals vor der Schule ihres siebenjährigen Kindes im Gespräch mit anderen Männern beobachtet. Er habe gedacht, "sie benimmt sich unsittlich". Seine Familie habe ihn nicht ernst genommen. Schließlich sei er am 17. April zu ihrer Arbeitsstelle in einem Schuhgeschäft gefahren. Als sie ihn abwies, sei es zur Tat gekommen. Ihm fehle aber die Erinnerung.

Die Anklage geht davon aus, dass die Tochter aus Sicht des Vaters wegen vermeintlichen Fehlverhaltens "den Tod verdient hatte". Er habe ihre Gespräche mit Vätern von anderen Schülern als "Angriff gegen die Familienehre angesehen". Der Prozess gegen den Mann, der seit rund 45 Jahren in Deutschland lebt und keine Vorstrafen hat, wird am 6. November fortgesetzt.