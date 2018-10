Die Einsatzkräfte wurden gegen Mitternacht alarmiert, weil in der Wohnung in der Kurze Straße Einrichtungsgegenstände brannten.

Berlin. Ein Mensch ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen Mitternacht alarmiert, weil in der Wohnung in der Kurze Straße Einrichtungsgegenstände brannten.

Die Brandursache und nähere Angaben zu dem Opfer waren zunächst nicht bekannt. 22 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

( dpa )