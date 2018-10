Schüsse in Neuköllner Spätkauf - Polizei nimmt Mann fest

Polizisten sperren am 19. Oktober den Bereich um den Tatort an der Herrfuthstraße ab

Berlin. Am Nachmittag des 19. Oktober hatten drei bis fünf Männer einen Spätkauf an der Neuköllner Herrfurthstraße überfallen und auf zwei Angestelle eingeprügelt. Im weiteren Verlauf sollen nach Polizeiangaben auch Schüsse gefallen sein. Ein 37 Jahre alter Angestellter wurde demnach durch einen Streifschuss verletzt.

Am Montagabend konnten Zivilfahnder an der Augsburger Straße in Charlottenburg nun einen der Tatverdächtigen festnehmen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat bereits einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann erwirkt.

Die zweite Mordkommission bittet weiterhin um Hinweise zu dem Überfall in Neukölln und fragt:

Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer hat eine Gruppe von drei bis fünf Männern mit südländischem Aussehen in der Nähe der Herrfurthstraße bemerkt?

Wer kann Hinweise zu den Hintergründen der Tat geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-911222 in Verbindung zu setzen. Selbstverständlich nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.