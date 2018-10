Pick-Up-Fahrer erleidet Schwächeanfall und baut Unfall

Der Wagen rammte mehrere Autos und kam erst an einem Baum zum Stehen.

Gegen 11 Uhr hat der Fahrer eines Ford Pick-up in Treptow offenbar infolge eines Schwächeanfalls einen Unfall verursacht. Seinem Beifahrer zufolge wirkte der Fahrer am Steuer auf der Neuen Krugallee plötzlich unaufmerksam, ihm seien die Augen zugefallen, auf lautes Rufen habe er nicht mehr reagiert. Der Pick up rammte mehrere Autos und krachte schließlich gegen einen Baum.

Der Fahrer kam in ein Krankenhaus, der Beifahrer erlitt eine Kopfwunde. Die Neue Krugallee war rund 45 Minuten für die Unfallaufnahme gesperrt.

( BM/seg )