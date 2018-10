Glutnester flammen an Alter Jakobstraße wieder auf

Nachdem es am Montagabend bereits in einem Gebäude an der Alten Jakobstraße in Mitte gebrannt hatte, musste die Feuerwehr am Dienstag erneut ausrücken. Glutnester waren wieder aufgeflammt. Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich daran, die Flammen zu löschen. Dafür mussten Teile der Fassade entfernt werden.

( BM/seg )