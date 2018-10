Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag, 30. Oktober, in Berlin

Frau verhindert Autodiebstahl in Prenzlauer Berg: Eine Frau hat in der Nacht zu Dienstag in Prenzlauer Berg einen Autodiebstahl verhindert. Nach Behördenangaben alarmierte sie die Polizei, als sie einen Mann dabei beobachtete, wie er in der Paul-Robeson-Straße versuchte, ein Auto aufzubrechen. Demnach versuchte der Mann zu flüchten, als die Beamten eintrafen. Er konnte jedoch gefasst werden. Ein Raubkommissariat ermittelt nach Polizeiangaben nun gegen den 29 Jahre alten Mann.

Prenzlauer Berg: Ab 7 Uhr ist die Bornholmer Straße in Richtung Wisbyer Straße zwischen Bösebrücke und Malmöer Straße bis Ende November auf einen Fahrstreifen verengt. Das Links- bzw. Rechtsabbiegen in die Björnson­straße bzw. Malmöer Straße ist nicht möglich. Bitte die Umleitung aus Richtung Gesundbrunnen bereits vor der Bösebrücke via Jülicher Straße und Behmstraße nutzen.

Zehlendorf und Lichterfelde: Die Fahrbahnsanierung im Bereich Unter den Eichen/Dahlemer Weg geht ab ca. 7 Uhr in einen neuen Bauabschnitt über. Auf der Berliner Straße (B1) stehen stadteinwärts wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung und auf dem Dahlemer Weg kann aus Richtung Teltow wieder links abgebogen werden. Der Radverkehr nutzt bitte weiterhin die Fußgängerfurt im Bereich der Ampelanlagen.

Westend: Ab ca. 9 Uhr kann es aufgrund eines Ärzte-Kongresses im CityCube Berlin im Bereich rund um das Messegelände am Funkturm bis Sonnabend zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Wittenau: Auf der Oranienburger Straße ist zwischen der Roedernallee und Am Nordgraben in beiden Richtungen nur eine freie Spur.

Bei einem Mix aus Sonnenschein und einigen Wolkenfeldern bleibt es weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark aus Süd. In der Nacht ziehen mal mehr, mal weniger Wolken über uns hinweg. Vereinzelt fällt dabei auch etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 6 Grad. Am Mittwoch scheint häufig die Sonne, im Tagesverlauf ziehen zeitweise Wolkenfelder vorüber. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad.

