Männer klauen Frau Portemonnaie - Polizei greift zu

Berlin. Beamte haben am Montagvormittag vier Männer festgenommen. Die Ermittler beobachteten gegen 10.10 Uhr von einem Supermarkt-Parkplatz in der Allee der Kosmonauten aus, dass die Täter sich für ältere Kunden interessierten.

Die Männer fuhren dann mit einem BMW fort. Das Kennzeichen war den Beamten von einer vorangegangenen Tat bekannt.

Die Ermittler verfolgten das Quartett bis zu einem Supermarktparkplatz in die Landsberger Allee. Hier beobachten die Ermittler, wie zwei der Männer, im Alter von 19 und 24 Jahren, in den Laden gingen. Dort verfolgten sie eine Kundin. Sie griffen in die Handtasche der 64-jährigen und stahlen das Portemonnaie.

Die Polizisten beobachteten das und nahm daraufhin auf dem Parkplatz die vier Männer im Alter von 19, 24, 42 und 15 Jahren fest.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen gegen die Festgenommenen dauern an.

