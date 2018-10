Ein angetrunkener Mann hat in einer S-Bahn nach Spandau mehrere Fahrgäste angegriffen. Dabei setzte er ein Halloween-Requisit ein.

Festnahme Mann schlägt in S-Bahn mit Halloween-Zepter auf Fahrgast ein

Berlin. Gruseliger Angriff eines gruseligen Typen am frühen Sonntagmorgen in der S-Bahn nach Spandau: Ein alkoholisierter 27-Jähriger, der offenbar von einer Halloween-Party kam, hat nach Angaben der Bundespolizei von Montag offenbarvöllig grundlos mehrere Fahrgäste angegriffem.

Der Mann war am Ostbahnhof in die Bahn gestiegen und pöbelte sofort mehrere Fahrgäste an, die sich gerade auf Englisch unterhielten. Einen 24-Jährigen schlug der aggressive Mann mit einer Art Zepter aus Kunststoff ins Gesicht. Als sich weitere Fahrgäste einmischten, bekamen auch sie Schläge mit den Fäusten ab.

Bundespolizisten nahmen den 27-Jährigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den polizeibekannten Mann ein. Die drei Opfer erlitten Prellungen im Gesicht, lehnten aber eine ärztliche Behandlung ab.

( BM )