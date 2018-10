An der Glogauer Straße in Kreuzberg hat ein Unbekannter am Sonntagabend eine 23-Jährige überfallen. Die junge Frau hatte gegen 22 Uhr gerade ihre Hauseingangstür aufgeschlossen, als ihr der Mann folgte, sie unvermittelt in den Schwitzkasten nahm und zu Boden brachte. Hier raubte er ihr das Mobiltelefon und flüchtete.

Die 23-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt. Ein Raubkommissariat ermittelt.

( BM/seg )