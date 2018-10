Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag, 29. Oktober, in Berlin

Auto schleudert am Müggelheimer Damm in den Wald: Ein VW Golf ist in der Nacht zu Montag in Köpenick verunglückt. Der Fahrer des Wagens hatte auf dem Müggelheimer Damm offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, der Wagen schleuderte in den Wald und kam dort auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall verlor der VW einen Reifen, der auf der Fahrbahn liegen blieb Ein Mitsubishi kollidierte mit diesem und schleuderte ebenfalls in den Wald. Inwieweit die beiden Autofahrer verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Jugendliche berauben Mann in Neuköllner Hausflur: Zwei Jugendliche haben in Neukölln einen Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Mit der Hilfe eines Zeugen konnte ein 16-Jähriger später festgenommen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend in einem Hausflur in der Zwiestädter Straße. Ein 29 Jahre alter Mann sei dort von den Jugendlichen bedroht und unter anderem zur Herausgabe seiner Kopfhörer gedrängt worden. Anschließend seien die beiden mit der Beute geflüchtet. Der Betroffene wendete sich nach Polizeiangaben an einen 32 Jahre alten Zeugen, der kurz darauf den Hausflur betrat. Dieser nahm die Verfolgung der Jugendlichen auf und konnte einen der beiden fassen. Eintreffende Polizisten nahmen den 16 Jahre alten Jungen fest. Ein Raubkommissariat nahm die Ermittlungen auf und fahndet nach dem flüchtigen Jugendlichen.

Verkehr

S2: Am Montag und Dienstag ist die S2 zwischen Karow und Buch jeweils zwischen 9 und 15 Uhr unterbrochen (SEV).

Staustellen:

City-West: Zur Konferenz „G20 Compact mit Afrika“ am Dienstag reisen ab Montagmittag eine Vielzahl von Staatsgästen an. Im Bereich zwischen dem Flughafen Tegel und Mitte kommt es häufig zu Verkehrshalten und Ampelabschaltungen. Bitte längere Fahrzeiten einplanen oder den Bereich umfahren.

Prenzlauer Berg: Auf der Ostseestraße wird ab ca. 7 Uhr die Fahrbahn saniert. Bis Dienstag, circa 19 Uhr, ist in Richtung Greifswalder Straße zwischen Sültstraße und Ostseeplatz der linke Fahrstreifen gesperrt.

Lankwitz: Auf der Gallwitzallee steht ab circa 6.30 Uhr bis Mitte November zwischen Thaliaweg und Kameradenweg nur eine Spur für beide Fahrtrichtungen abwechselnd zur Verfügung.

Wetter

Die Sonne hat bei uns kaum eine Chance. Der Himmel zeigt sich häufig wolkenverhangen, und vereinzelt fällt auch etwas Regen oder Nieselregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 7 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus Ost. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft auf 5 bis 3 Grad ab. Am Dienstag erwartet uns ein freundlicher Tag. Sonnenschein und ein paar Wolkenfelder wechseln sich ab. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 21 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( seg )