Berlin. Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Berlin-Altglienicke ist am Montagmorgen ein Mensch verletzt worden. Eine Laube stand dort nach Feuerwehrangaben vollständig in Flammen. Die Rettungskräfte wurden demnach gegen fünf Uhr alarmiert. 30 Feuerwehrleute waren in der Anlage in der Verlängerten Werderstraße im Einsatz.

Nähere Einzelheiten zu dem verletzten Menschen und der Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )