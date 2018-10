Mann setzt geliehenen Porsche gegen Baum und flüchtet

Berlin. Ein möglicherweise unter Drohen stehender Mann hat in der nacht zu Sonntag in Waidmannslust einen schweren Unfall gebaut. Der 35-Jährige raste mit einem geliehenen Porsche durch den Bezirk und ignorierte an der Horberger Straße eine Streife, die ihn wegen seiner rücksichtslosen Fahrweise kontrollieren wollte.

An der Markgrafenstraße im Ludwig-Lesser-Park touchierte der Mann noch eine Gaslaterne und setzte seinen Sportwagen gegen einen Baum. Seinen am Arm verletzten Beifahrer, einen 33-Jährigen, ließ er im wagen zurück und flüchtete zu Fuß. Gegen 2.15 Uhr wurde eine Brandenburger Polizeistreife an der Schönfließer Straße auf einen Mann aufmerksam, der am Bein verletzt war - laut Beschreibung der Streife der Unfallfahrer. Der Festgenommene leugnete hartnäckig jede Beteiligung.

Da der 35-Jährige den Eindruck machte, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, wurde ihm Blut abgenommen. Zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und stellten den Porsche, den sich der Mann nach bisherigen Erkenntnissen von einer flüchtigen Bekannten ausgeliehen hatte, als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

( BM )