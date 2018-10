Die Straße ist zwischen Kleist- und Kurfürstenstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Polizeieinsatz Herrenloser Gegenstand An der Urania

Berlin. Ein verdächtiger Gegenstand wurde am Sonntagvormittag an der Straße An der Urania gefunden.

Die Busse werden zwischen U Nollendorfplatz und Lützowplatz umgeleitet. Reisende müssen mehr Zeit einplanen.

Kriminaltechniker sind nach Angaben einer Polizeisprecherin eingetroffen.

Mehr in Kürze.