Maskierte schließen Tankstellen-Mitarbeiter nach Raub ein

Der 17-jährige Mitarbeiter wollte gerade die Tankstelle schließen - dann kamen zwei maskierte Personen in den Verkaufsraum gerannt.

Berlin. Zwei maskierte Personen sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in eine Tankstelle in Hermsdorf eingdrungen. Dort überfielen sie einen 17-jährigen Mitarbeiter, der gegen 22 Uhr die Tankstelle schließen wollte.

Die maskierten Personen forderten Geld. Der Mitarbeiter soll währenddessen mit einer Schusswaffe bedroht worden sein.

Der verängstigte Angestellte übergab Bargeld und nach weiteren Forderungen auch mehrere Stangen Zigaretten.

Nachdem die maskierten Personen ihre Beute hatten, schlossen sie den Mitarbeiter in ein Hinterzimmer ein und flüchteten.

Der 17-Jährige konnte sich befreien, indem er eine Scheibe einschlug und alarmierte anschließend die Polizei.

Er blieb körperlich unverletzt, stand jedoch unter Schock.

Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

