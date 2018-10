Berlin: Duo überfällt Spielcasino - Mitarbeiter verletzt

Zwei maskierte Männer stürmten ein Spielcasino in Moabit und entwendeten Geld aus der Kasse.

Berlin. Zwei maskierte Männer stürmten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gegen 1.30 Uhr in ein Spielcasino in Moabit. Ein 25-jähriger Mitarbeiter öffnete zuvor die Tür mittels eines Summers, nachdem die maskierten Männer geklingelt hatten.

Als die Täter im Spielcasino waren, soll einer den Angestellten geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Auch mit Reizstoff soll er gesprüht haben.

Sein Kollege soll währenddessen Geld aus der Kasse entwendet haben. Das Duo floh mit der Beute.

Mitarbeiter wird verletzt

Der 25-Jährige erlitt eine Reizung der Atemwege und klagte über Schmerzen an der Lippe und auf der Brust. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

Die weiteren Ermittlungen hat das Raubkommissariat der Direktion 3 übernommen.

