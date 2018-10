Feuerwehr löscht Brand - Gaffer blockieren Sonnenallee

Zwei Wohnungen standen in Neukölln in Flammen. Es wurden vier Personen verletzt - darunter auch ein Kind.

Berlin.

Im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in Neukölln ist es am Sonnabend zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 22 Uhr in die Sonnenallee 56 gerufen.

Foto: Peise

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, wurden wegen der Größe des Brandes weitere Kameraden nachalarmiert. Die Flammen griffen bereits auf eine Wohnung im dritten Obergeschoss über. Diese stand nach kurzer Zeit komplett in Flammen.

Foto: Peise

Die Feuerwehr, die mit circa 100 Kräften vor Ort war, brachte sechs Personen mit Fluchthauben in Sicherheit. Vier Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Kind wurde verletzt.

Foto: Peise

Die Arbeit der Feuerwehr wurde erschwert, weil immer mehr Schaulistige auf die Straße kamen.

Foto: Peise

Foto: Pudwell

Zeitweise brachten die Gaffer auch den Verkehr zum Erliegen.

Foto: Pudwell

Mit Hilfe der Polizei wurde die Menschenmenge auf den Bürgersteig zurückgedrängt. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 23.30 Uhr gelöscht.

Foto: Pudwell

Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache.

