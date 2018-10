Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag, 28. Oktober, in Berlin

Wohnungsbrand in der Sonnenallee: Im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in Neukölln ist es am Sonnabendabend zu einem Brand gekommen.

Foto: Peise

Die Flammen griffen auch auf eine Wohnung im dritten Obergeschoss über.

Foto: Peise

Die Feuerwehr, die mit circa 100 Kräften vor Ort war, brachte mehrere Personen in Sicherheit.

Foto: Peise

Es wurden vier Personen verletzt, darunter auch ein Kind.

Foto: Peise

Gaffer blockierten zeitweise die Sonnenallee und mussten von der Polizei zurückgedrängt werden.

Foto: Peise

Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache.

Eine Person bei Unfall verletzt: An der Kreuzung Ritterstraße Ecke Alte Jakobstraße in Kreuzberg ist es zu einem Unfall gekommen.

Foto: Peise

Es wurde eine Person verletzt. Nach ersten Informationen soll es sich um einen Vorfahrtsfehler handeln.

Foto: Peise

Der Pkw prallte nach dem Zusammenstoß noch gegen einen Betonpoller und kam auf dem Gehweg zum Stehen.

Brand in Wohnungsheim: In einem Männerwohnheim in der Nostitzstraße in Kreuzberg ist es in der Nacht im Flur des Heimes zu einem Brand gekommen. Es gerieten Einrichtungsgegenstände in Falmmen.

Foto: Peise

Die Feuerwehr, die mit drei Staffeln anrückte, brachte sechs Personen in Sicherheit. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

S42, S45, S47: Änderungen ab 17 Uhr bis Montag, 1.30 Uhr: Linie S42 ist von Neukölln bis Treptower Park unterbrochen und wird über Schöneweide umgeleitet. Fahrgäste fahren bitte bis Baumschulenweg und steigen dort um. Zur Anbindung des S-Bahnhofs Sonnenallee fahren Busse zwischen Plänterwald, Köllnische Heide und Sonnenallee. Die Linien S45 und S47 sind von Baumschulenweg bis Südkreuz (S47: bis Hermannstraße) unterbrochen. Fahrgäste weichen bitte auf die Linie S46 aus. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

S1: Von 22 Uhr bis Montag, 1.30 Uhr, zwischen Wannsee und Schlachtensee unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse. S5: Ab 22 Uhr bis Montagmorgen (Betriebsbeginn) zwischen Strausberg und Strausberg Nord unterbrochen, mit Erweiterung der Sperrung bis Fredersdorf. Als Ersatz fahren Busse.

Friedrichshain: Ab 17.30 Uhr wegen eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz-Arena hohes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstr., Warschauer Str., Oberbaumbrücke und Stralauer Allee.

Köpenick, Oberschöneweide: Im Bereich An der Wuhlheide/Lindenstraße, Spindlersfelder Straße und Bahnhofstraße sind ab 11.30 Uhr Verkehrsbeeinträchtigungen durch Anreise- und Parksuchverkehr wegen eines Fußballspiels im Stadion An der Alten Försterei möglich. In der Umgebung des Stadions stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Friedrichshain: Ab 7 Uhr bis Montag, 5 Uhr, ist die Landsberger Allee stadtauswärts zwischen Richard-Sorge-Straße und Petersburger Straße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Ein Tief bestimmt das Wetter für die zweite Hälfte des Wochenendes. Der heutige Tag zeigt sich überwiegend stark bewölkt. Immer wieder fällt Regen oder Sprühregen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen Werte um acht Grad. Nachts etwas kühler bei vier Grad. Die Aussichten: Auch zum Wochenbeginn viele Wolken.

