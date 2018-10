Obduktionsergebnis: 23-Jährige wurde erschossen

Fahrzeuge der Feuerwehr stehen am frühen Morgen hinter einer Absperrung in der Prinzenallee.

In Gesundbrunnen kam es in und vor einem Lokal zu massiver Gewalt. Die Frau erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Berlin. Die am Sonnabend bei einem Streit in Gesundbrunnen getötete Frau ist an einer Schussverletzung gestorben. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bei der Auseinandersetzung zwischen mehreren Unbekannten in einem Lokal in der Prinzenallee war zudem ein Mann schwer verletzt worden. Zu seinen Verletzungen und seinem Zustand war zunächst nichts bekannt.

Schüsse wurden gehört

Zeugen des Geschehens hatten gegen 3 Uhr im „Cafe 63“ an der Prinzenallee beobachtet, wie mehrere Männer aufeinander losgingen und daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Die rückte umgehend mit einem Großaufgebot an, beim Eintreffen der Beamten war die Auseinandersetzung, bei der Zeugen zufolge auch Schüsse gefallen sein sollen, allerdings schon beendet, viele Beteiligte waren offenbar geflohen.

Den Beamten, die schon kurz nach der Alarmierung am Tatort eintrafen, bot sich ein erschreckendes Bild. Vor der Tür des Lokals lag die Frau, im Inneren lag ein 39-jähriger Mann. Die reglos am Boden liegende 23-Jährige konnte von einem gleichfalls alarmierten Notarzt zunächst reanimiert werden, erlag jedoch später in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Da sich unmittelbar nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen eine größere Menschenmenge vor dem Lokal versammelte, wurde der Tatort von Beamten einer Einsatzhundertschaft weiträumig abgesperrt und gesichert. Die Stimmung wurde zwischenzeitlich aggressiv, die Polizei behielt die Lage aber unter Kontrolle. Währenddessen wurden im Inneren des „Cafe 63“ Spuren gesichert und im Umfeld des Lokals Zeugen befragt.

Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler entzündete sich der zunächst verbal geführte Streit bei einem Kartenspiel in dem Lokal. Nachdem sich immer mehr Männer eingemischt hatten, eskalierte der Streit. Die Kontrahenten gingen zunächst mit Äxten, Hämmern und Baseballschlägern aufeinander los, kurz darauf sollen dann – nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Zeugen – auch Schüsse gefallen sein.

Polizei prüft Verbindungen zur Rockerszene

Zur Identität der Toten und des Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Beide seien „irgendwie“ in die Auseinandersetzung involviert gewesen, wie genau sei noch unklar, hieß es aus Ermittlerkreisen. Bis zum Sonnabendmittag wurden in und vor dem Lokal Spuren gesichert, die Befragung von Zeugen und Anwohnern dauerte am Nachmittag noch an.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost berichteten mehrere Anwohner den Ermittlern, in dem Lokal würden sich regelmäßig Angehörige des Rockermilieus treffen. Die Polizei nimmt diese Informationen offenbar sehr ernst. „Wir gehen diesen Hinweisen konkret nach“, sagte ein Beamter. Wie so häufig gestalten sich auch in diesem Fall die Ermittlungen in dem Milieu äußerst schwierig. Es liegen zwar viele Zeugenaussagen vor, aber offenbar sind diese teilweise widersprüchlich. „In solchen Fällen muss erst mal sortiert, was wirklich verwertbar ist“, sagte ein Ermittler.

( dpa/Hans H. Nibbrig )