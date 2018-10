Berlin: Schießerei vor Cafe - Zwei Schwerverletzte

Eine Pokerrunde gerät in Wedding außer Kontrolle. Danach kommt es zur Schießerei. Eine Frau musste reanimiert werden.

Berlin. In der Prinzenallee in Wedding ist es vor einer Bar zu einer Schießerei gekommen. Nach ersten Informationen wurden dabei gegen 2.30 Uhr zwei Personen schwerverletzt. Eine der beiden Personen musste vor Ort reanimiert werden. Es soll sich dabei um eine Frau handeln. Die beiden Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Informationen wurde in dem Café gepokert, im weiteren Verlauf soll es zu Streitigkeiten gekommen sein. Ein Mann soll einen Gegenstand an den Kopf bekommen haben.

