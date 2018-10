Berlin: Schießerei vor Cafe - Frau stirbt

Eine Pokerrunde in einem Cafe in der Prinzenallee gerät außer Kontrolle. Zeugen haben Schüsse gehört.

Berlin. In der Prinzenallee in Gesundbrunnen gerät eine Pokerrunde außer Kontrolle. Dabei wurden zwei Personen schwerverletzt. Eine 23-jährige Frau musste vor Ort reanimiert werden. Wenig später erlag sie ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Foto: Peise

Foto: Peise

Foto: Peise

Foto: Peise

Foto: Pudwell



Foto: Pudwell

Foto: Pudwell



Im Cafe wurde gepokert. Die Pokerrunde soll im Streit vor dem Lokal geendet haben. Zeugen beobachteten gegen drei Uhr eine Vielzahl von Personen, die mit Gegenständen wie Äxten, Hämmern und Baseballschlägern aufeinander losgingen. Auch Schüsse wurden gehört.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Sie fanden einen schwerverletzten 39-jährigen Mann und vor dem Lokal eine schwerverletzte Frau, die später im Krankenhaus starb. Zur Art der Verletzungen bei der Frau und dem Mann machte die Polizei keine Angaben.

Ob es auch Festnahmen gab, war zunächst nicht bekannt. Es stünden auch noch mehrere Vernehmungen an, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagvormittag.

Dem Vernehmen nach wird ein Bezug zum Rockermilieu angenommen, offiziell macht die Polizei dazu bislang keine Angaben. Die Ermittlungen einer Mordkommission liefen auf Hochtouren, sagte die Sprecherin. Ob und wann die Leiche der jungen Frau obduziert wird, stand zunächst nicht fest.

Vorfälle in der Gegend um die Prinzenallee und die Soldiner Straße beschäftigen die Polizei öfters. Im Oktober 2017 etwa schoss in der Prinzenallee ein 50-Jähriger mehrfach auf einen 30-Jährigen, der schwer verletzt wurde. Im Juli dieses Jahres feuerten Unbekannte mehrere Schüsse auf ein Lokal ab.

Mehr Polizeiberichte:

Messerattacke auf Paar im Görlitzer Park

Polizei und Zoll mit großem Aufgebot in Neukölln unterwegs

52-Jähriger schlägt Mädchen Gehhilfe ins Gesicht

Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter auf A12 fest

( BM, dpa )