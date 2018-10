Das geschah in der Nacht zu Sonnabend, 27. Oktober, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Schussabgabe in Wedding: In der Prinzenallee in Wedding ist es vor einer Bar zu einer Schussabgabe gekommen. Nach ersten Informationen wurden dabei gegen 2.30 Uhr zwei Personen schwer verletzt. Eine der beiden Personen musste vor Ort reanimiert werden. Es soll sich dabei um eine Frau handeln.

Die beiden Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Informationen wurde in dem Café gepokert, im weiteren Verlauf soll es zu Streitigkeiten gekommen sein. Ein Mann soll einen Gegenstand an den Kopf bekommen haben.

Messerattacke im Görlitzer Park: Bei einer Messerattacke in Kreuzberg sollen mindestens zwei Personen schwer verletzt worden sein. Die Tat ereignete sich gegen vier Uhr. Nach ersten Angaben wurde ein Pärchen von einer Gruppe (circa zehn bis zwölf Personen) auf der Görlitzer Straße Ecke Falckensteinstraße bedrängt. Es soll zu Streitigkeiten gekommen sein, die sich bis in den dunklen Park fortsetzten.

Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten soll einem Mann in den Rücken gestochen worden sein. Ein weiterer Mann, der dem Pärchen zur Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls in den Rücken gestochen. Inwieweit die Frau schwer verletzt wurde, konnte noch nicht gesagt werden.

Warum das Pärchen bedrängt wurde und ob sie vielleicht keine Drogen kaufen wollten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen eines Fachkommissariats. Teile des Parks wurden gesperrt und abgesucht. Es wurden Spuren gesichert.

Unfall in Mitte: An der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße Ecke Mollstrasse ist es es zu einem Unfall zwischen zwei PKW gekommen. Dabei erlitten drei Personen Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Rollerfahrer prallt gegen PKW: Auf der Lietzenburger Straße in Schöneberg ist ein Rollerfahrer mit einem Pkw zusammengefahren. Der Rollerfahrer stürzte nach dem Zusammenprall und erlitt Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Brand in einer Laube: Die Feuerwehr ist mit zwei Staffeln zu ein Kleingartenanlage in der Komturstraße in Tempelhof ausgerückt. Eine Laube stand in Flammen. Nach gut einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Verkehr

Bus und Bahn

S-Bahn

S5: Der bestehende Ersatzverkehr zwischen Strausberg und Strausberg Nord wird ab 22 Uhr bis Fredersdorf erweitert. Ab Montagmorgen zum Betriebsbeginn wird der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen. Während der Sperrzeit fahren Busse als Ersatz.

Staustellen

Baustelle

Kreuzberg: Ab ca. 6 Uhr werden im Kreuzungsbereich Mehringdamm/Tempelhofer Ufer/Wilhelmstraße Reparaturarbeiten der Fahrbahn durchgeführt. Bis mittags kommt es zu Fahrbahneinschränkungen auf allen Zufahrten zur Kreuzung. Verkehrsteilnehmer sollten mit Stau rechnen.

Friedrichshain: Ab ca. 18 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 20 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Halensee: Die Cicerostraße ist zwischen Seesener Straße und Westfälische Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Mitte (1): Die Mauerstraße ist zwischen Französische Straße und B2, B5, Behrenstraße in beiden Richtungen gesperrt. Ebenso sind von der Sperrung auch Radfahrer und Fußgänger betroffen.

Mitte (2): Die Rosa-Luxemburg-Straße ist zwischen Hirtenstraße und Münzstraße aufgrund eines Wasserrohrbruchs voll gesperrt. Der Abschnitt zwischen Memhardstraße und Hausnummer 19 ist frei.

Mitte (3): Eine Demonstration beginnt um 15.30 Uhr am Neptunbrunnen. Der Zug führt über Spandauer Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Glinkastraße, Behrenstraße und Ebertstraße zum Brandenburger Tor.

Wetter

Das Wochenende startet grau. Der Himmel ist wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt kann auch Regen fallen. Mehr als 12 Grad sind nicht zu erwarten.

