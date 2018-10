52-Jähriger schlägt Mädchen Gehhilfe ins Gesicht

Berlin. Ein 52-Jähriger hat in Charlottenburg einer 16-Jährigen mit seiner Gehhilfe ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitt das junge Mädchen durch den Schlag am Donnerstagabend im Bahnhof Zoologischer Garten eine Beule an der Stirn und klagte anschließend über Kopfschmerzen. Bundespolizisten nahmen den Mann fest.

Ihnen sagte er, er habe angenommen, dass die 16-Jährige sich über die von ihm getragenen Frauenkleider lustig gemacht und diese fotografiert habe. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er kam wieder auf freien Fuß. Der 52-Jährige sei der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt, hieß es.

( dpa )