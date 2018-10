Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag, 26. Oktober, in Berlin

Drogen angeboten und ausgeraubt: Ein 38 Jahre alter Mann ist in Friedrichshain auf der Straße ausgeraubt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitagmorgen in der Libauer Straße unterwegs, als ihm aus einer siebenköpfigen Gruppe heraus Drogen angeboten wurden. Der Mann ignorierte die Leute und ging weiter. Da liefen ihm mehrere Personen hinterher und schlugen und traten ihn. Dabei wurde dem 38-Jährigen die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Täter konnten flüchten.

Autodieb aus dem Verkehr gezogen: In Adlershof konnten alarmierte Polizisten in der Nacht einen 24-Jährigen festnehmen, der zuvor einen Mercedes Transporter gestohlen hatte. Der rechtmäßige Besitzer, ein 32-Jähriger, hatte gegen 3.45 Uhr eine automatische Nachricht erhalten, dass sein Fahrzeug unberechtigt bewegt wird. Kurz hinter dem Teltowkanal war die Fahrt für den Autodieb beendet. Bei der Festnahme zog sich der Mann Schürfwunden zu, die ambulant behandelt wurden.

Verkehr

Bus und Bahn

S-Bahn

S1: Von 22 Uhr bis Montag zw. Wannsee und Schlachtensee unterbrochen.

S5: Ab 22 Uhr bis Montagmorgen zwischen Strausberg und Strausberg Nord unterbrochen, erweiterte Sperrung bis Fredersdorf ab Sonnabend, 22 Uhr.

Behinderungen

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos mit Start am Heinrichplatz in Kreuzberg, sind ab 20 Uhr bis Mitternacht Verkehrseinschränkungen im Streckenverlauf möglich.

Kreuzberg: Von 6 Uhr ist die Oranienstraße bis Sbd., 20 Uhr, Richtung Görlitzer Bahnhof zw. Lindenstraße und Alte Jakobstraße gesperrt, außer für BVG-Busse und Radfahrer.

Kreuzberg (2): Eine Demonstration startet um 14 Uhr auf der Lausitzer Str. und verläuft u. a. über Wiener Straße und Oranienstr. zum Paul-Lincke-Ufer.

Friedrichshain: Ab 7 Uhr bis Montag, 5 Uhr, ist die Landsberger Allee stadtauswärts zwischen Richard-Sorge-Straße und Petersburger Straße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Wedding und Mitte: Eine Demonstration mit ca. 2000 erwarteten Teilnehmern startet ab 8 Uhr auf der Sellerstraße und zieht über Müllerstraße, Chausseestraße, Zinnowitzer Straße und Am Nordbahnhof zurück zur Chausseestraße. Für die Sammlung des Demonstrationszuges ist die Sellerstraße ab ca. 8 Uhr gesperrt. Für die Abschlusskundgebung ist die Chausseestraße in beiden Richtungen von 8 bis ca. 15 Uhr zwischen Invalidenstraße und Zinnowitzer Straße gesperrt.

Wetter

Bei uns halten sich viele Wolken, nur ab und zu schaut mal die Sonne durch kleine Wolkenlücken. Örtlich fällt auch etwas Regen oder Nieselregen. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus Südwest.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

