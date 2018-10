Auto rast bei Schönefeld gegen Baum: Zwei Menschen sterben

In Kleinziethen in der Nähe von Schönefeld ist ein mit drei Menschen besetzter Audi gegen einen Baum geprallt. Zwei Insassen starben.

Schönefeld. Bei einem schweren Unfall in der Nacht zu Freitag sind in Kleinziethen nahe Schönefeld zwei Insassen eines Audi ums Leben gekommen. Es handelt sich um eine 16-Jährige sowie einen 20 Jahre alten Mann.

Gegen 3 Uhr war der Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Aufprall war so heftig, dass Trümmerteile viele Meter weit geschleudert wurden. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte erlagen die junge Frau sowie der 20-Jährige noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der schwer verletzte Fahrer des Audi, ein 18-Jähriger, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen.

In dem Audi starben eine 16-Jährige sowie ein 20 Jahre alter Mann

Foto: Thomas Peise

( BM )