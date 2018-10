Radfahrerin in Kaulsdorf schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall in Kaulsdorf wurde am Donnerstagmorgen eine 60-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Frau war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Wernerstraße in Richtung Gülzower Straße unterwegs. An der Heinrich-Grüber-Straße wurde sie von einem links einbiegenden Toyota erfasst, wie die Polizei berichtet.

In dem Wagen war ein 60-Jähriger unterwegs. Er wollte die Wernerstraße in Richtung Ridbacher Straße weiter befahren. Die Radfahrerin stürzte und kam mit Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

