75-Jähriger verletzt Ehefrau (84) lebensgefährlich

Berlin. In den frühen Morgenstunden wurden die Polizei und Rettungskräfte zu einem Einfamilienhaus in der Schäferstraße in Steglitz-Zehlendorf gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte der 75-jährige Mann kurz nach 4 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem er seine 84 Jahre alte Ehefrau lebensgefährlich verletzt haben soll. Ein Notarzt und Rettungssanitäter brachten die Frau in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtet. Der 75-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

