Die Polizei und Feuerwehr entdeckten eine tote Person in einer Wohnung. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeieinsatz Spandau: Tote Frau in Wohnung entdeckt

Berlin. Großer Polizeieinsatz in Spandau: Am Donnerstagmorgen wurde eine tote Frau in einer Wohnung von der Polizei und der Feuerwehr entdeckt. Das berichtet die BZ.

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut BZ-Informationen soll es sich um eine Obdachlose handeln, die von einem Mieter aufgenommen wurde.

