Das geschah in der Nacht zu Donnerstag, 25. Oktober, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Berlin. Polizist wird niedergestochen: Ein Polizist in Zivil ist in Lichtenrade (Bezirk Tempelhof-Schöneberg) von einem mutmaßlichen Fahrraddieb im Schichauweg mit einem Messer attackiert worden.

Foto: Peise

Er wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Lagezentrums mitteilte.

Foto: Peise

Das Opfer musste notoperiert werden. Es besteht keine Lebensgefahr mehr. Der mutmaßliche Dieb sei aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht gefasst worden. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

Streit am S-Bahnhof eskaliert: Gegen 01.05 Uhr ist es am S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen. Eine Person wurde mit einem Messer verletzt, aber auch die zweite Person soll Verletzungen haben. Die Gründe der Streitigkeiten sind unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Staustellen

Baustelle

Adlershof: An der Wegedornbrücke muss die Wegedornstraße ab 6 Uhr in beiden Richtungen zwischen Ernst-Ruska-Ufer und Semmelweissstraße bis Sonntag, ca. 20 Uhr, voll gesperrt werden. Der Fuß- und der Radverkehr sind von der Sperrung nicht betroffen.

Rummelsburg: Die Lückstraße ist ab 7 Uhr in Richtung Friedrichsfelde vor der Rummelsburger Straße bis Mitte November auf einen Fahrstreifen verengt. Hier werden Spurrinnen beseitigt.

Wedding: Auf der Müllerstraße werden in Richtung Mitte hinter der Brüsseler Straße bis Sonntag Fassadenreinigungsarbeiten durchgeführt. Dazu ist von 9 bis 14 Uhr (jeweils Donnerstag und Freitag) von 7 bis 18 Uhr (Sonnabend und Sonntag) in diesem Bereich nur ein Fahrstreifen frei.

Wetter

Ein Tief bringt regnerisches Wetter heran. Heute ist es überwiegend bewölkt, nur vereinzelt zeigt sich die Sonne. Örtlich fällt Regen bei maximal 14 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell