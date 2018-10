Unfälle Auto fährt Fußgänger in Charlottenburg an

Berlin. Schwere Kopf- und Armverletzungen hat am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Fußgänger beim Zusammenstoß mit einem Auto in Charlottenburg erlitten. Laut Polizei fuhr ein 51-jähriger Fahrer eines Porsche in der Lietzenburger Straße, von der Fasanenstraße aus kommend, in Richtung Olivaer Platz. Zeugen hätten beobachtet, wie der Mann seinen Wagen beschleunigt habe und es kurz darauf zu dem Unfall gekommen sei, hieß es.

Der 59-jährige Fußgänger hatte gerade die Lietzenburger Straße überqueren wollen. Ein alarmierter Notarzt versorgte den Schwerverletzten und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte.

