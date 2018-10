Betrunkener Einbrecher an Döner-Imbiss geschnappt

In der Nacht zu Mittwoch hatte sich der 37-Jährige an dem Imbiss zu schaffen gemacht und wurde dabei von einem Passanten beobachtet.

Berlin. Ein betrunkener Einbrecher ist an einem Döner-Laden in Marienfelde festgenommen worden.

"Ein Passant hatte in der Nacht beobachtet, wie sich der Mann an dem Imbiss in der Buckower Chaussee zu schaffen machte", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Polizisten nahmen den 37-Jährigen kurz darauf fest. Im Auto des Mannes fanden die Beamten noch allerhand Diebesgut. Der Tatverdächtige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen.

( dpa )