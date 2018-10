Als dem 54-Jährigen am Dienstagabend Geld und Pass herunterfiel, schlich sich ein Unbekannter von hinten an.

Überfall und Raub Mann an S-Bahnhof Wollankstraße ausgeraubt

Berlin. Ein 54 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr am Berliner S-Bahnhof Wollankstraße in Pankow ausgeraubt und verletzt worden.

"Als ihm sein Pass und etwas Geld aus den Händen fiel, erhielt er von hinten einen heftigen Stoß und stürzte zu Boden", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der unbekannte Täter raffte Geld und Pass zusammen und flüchtete in Richtung Haupteingang. Der 54-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht.

