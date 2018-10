Brand in Hochhaus - Feuerwehrmann verletzt

Im Keller eines Hochhauses in Hellersdorf hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Berlin. In Hellersdorf hat es in der Nacht zu Mittwoch in der Alten Hellersdorfer Straße 137 gebrannt. Mehrere Kellerverschläge in einem Hochhaus fingen Feuer, es kam zu einer starken Rauchentwicklung bis in die Treppenhäuser. Eine Person wurde verletzt.

In der Nacht zu Mittwoch hat es in den Kellerräumen einen Hauses gebrannt. Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr war um kurz vor 2 Uhr mit insgesamt sechs Staffeln im Einsatz. Bei den Löscharbeiten, die circa drei Stunden andauerten, wurde ein Feuerwehrmitarbeiter verletzt und mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, konnten die Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben. Laut ersten Informationen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Update: Die Brandbekämpfung und Entrauchung des Gebäudes dauern an. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrangehöriger verletzt und musste in eine Klinik transportiert werden. Die Bewohner können vermutlich alle in ihren Wohnungen verbleiben. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 24, 2018

( BM )