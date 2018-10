Sturmböen: Blechplatten stürzen auf Straße

Berlin. Von einem Wohnhaus sind am Dienstagabend mehrere Blechplatten auf die Straße gestürzt.

Foto: Peise

Die etwa drei Quadratmeter großen, rechteckigen Metallteile lösten sich vermutlich durch starken Wind und landeten vor dem Haus an der Kreuzung Prenzlauer Allee und Metzer Straße.

Foto: Peise

Die Feuerwehr rückte nach Angaben von Augenzeugen mit Kräften der Höhenrettung an, um die anderen Platten zu sichern. Der Fußweg und Teile der Straße wurden abgesperrt, die Prenzlauer Allee war stadteinwärts nicht zu befahren.

Foto: Peise

Der Altbau an der Kreuzung ist für Sanierungsarbeiten derzeit eingerüstet, aber bewohnt. Zu Verletzten und Schäden lagen am Abend noch keine Angaben vor. Das Tief „Sieglinde“ brachte am Dienstag neben Regen auch Windböen mit nach Berlin.

Foto: Peise

