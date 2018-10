Die Frau war am Montagabend auf dem Tempelhofer Damm unterwegs, als sie von einem abbiegenden Bus der Linie 184 erfasst wurde.

Unfälle Bus fährt Radfahrerin in Tempelhof um

Berlin. Eine 59-jährige Radfahrerin ist in Tempelhof von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden.

Die Frau war am Montagabend auf dem Tempelhofer Damm unterwegs, als sie von einem abbiegenden Bus der Linie 184 erfasst wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Radfahrerin stürzte und blieb verletzt liegen. Eine Notarzt versorgte die Frau. Dann kam sie in die Klinik.

( dpa )