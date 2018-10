Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag, 23. Oktober, in Berlin

85-Jährige von Auto angefahren: Eine 85-jährige Frau ist am Montagabend in Friedrichshain von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. „Sie wollte am Montag den Platz der Vereinten Nationen überqueren, als sie von dem Wagen erfasst wurde“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Sie kam mit einem Beckenbruch ins Krankenhaus.

Bus fährt Radfahrerin um: Eine 59-jährige Radfahrerin ist in Tempelhof von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau war am Montagabend auf dem Tempelhofer Damm unterwegs, als sie von einem abbiegenden Bus der Linie 184 erfasst wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Radfahrerin stürzte und blieb verletzt liegen. Eine Notarzt versorgte die Frau. Dann kam sie in die Klinik.

Duo beraubt und verletzt Mann: An der Neuköllner Kienitzer Straße haben am Montagabend zwei Männer einen 59-Jährigen überfallen und beraubt. Die Unbekannten drückten den 59-Jährigen an einen Bauzaun und verdrehten seinen Arm, sodass der Mann im Zaun hängenblieb. Anschließend raubten die Männer seine Geldbörse und entkamen. Rettungskräfte befreiten den 59-Jährigen aus dem Zaun und brachten ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.

Supermarkt mit Fleischerbeil überfallen: Mit einem Cuttermesser und einem Fleischerbeil hat ein unbekannter Täter am späten Montagabend eine Tankstelle an der Siegfriedstraße in Lichtenberg überfallen. Der Mann machte Stichbewegungen und bedrohte eine 33 Jahre alte Mitarbeiterin. die dabei an der rechten Hand verletzt wurde. Der maskierte Räuber entkam mit Bargeld, das er aus der Kasse genommen hatte.

Verkehr

Staustellen

Alt-Hohenschönhausen: Die Zechliner Straße ist ab etwa 10 Uhr für Gleisbauarbeiten in beiden Richtungen zwischen Landsberger Allee und Simon-Bolivar-Straße gesperrt. Der Radverkehr wird über den Gehweg geführt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang November.

Lichterfelde: Auf der Kreuzung Berliner Straße/Unter den Eichen beginnen am Morgen Fahrbahnsanierungsarbeiten. Bis Ende November kommt es in unterschiedlichen Bauphasen zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich. Im ersten Bauabschnitt steht auf der Berliner Straße/Unter den Eichen stadteinwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Vom Dahlemer Weg ist nur Rechtsabbiegen möglich und der Radverkehr wird über den Gehweg geführt.

Westend: Auf dem Messegelände beginnt um 9 Uhr ein Kongress. Bis Freitag ist, jeweils von 9 bis 18 Uhr, mit Verkehrseinschränkungen rund um das Messegelände zu rechnen.

Friedrichshain: Ab ca. 18.30 Uhr wird aufgrund eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz Arena ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Prenzlauer Berg: Aufgrund eines Konzerts im Velodrom kann es im Bereich Landsberger Allee, Storkower Straße und Conrad-Blenkle-Straße ab etwa 17.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Adlershof: Auf dem Adlergestell ist die Fahrbahn zw. Neltestr. und Fennstr. in beiden Richtungen auf zwei Spuren in Höhe Bahnbrücke verengt. Die Arbeiten dauern vorauss. bis 9. November.

Reinickendorf: Die Kienhorststraße ist in Höhe Humannstraße in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist ein eingestürzter Abwasserkanal. Das Abbiegen von der Kienhorststraße in die Humannstraße ist in beiden Richtungen nicht möglich.

Moabit: Die Perleberger Straße ist zw. Stromstraße und Lübecker Straße in Richtung Chausseestraße bis voraussichtlich 17. Dezember gesperrt.

Wetter

Dichte Wolken ziehen vorüber, und die Sonne findet nur selten eine Lücke. Aus der Wolkendecke fällt zeitweise Regen oder Nieselregen. Der Wind weht frisch, in Böen stark aus West. Morgen zeigt sich bei uns ab und zu die Sonne. Die Wolken überwiegen jedoch häufig, und örtlich fällt noch etwas Regen.

